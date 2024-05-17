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Flotprom

Британцы помогут шведам спроектировать новые корветы

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Британская оборонная компания Babcock International Group выбрана шведской Saab для помощи в разработке новых корветов класса "Лулео" (Luleå), заказанных ВМС Швеции. Как уточняет Naval News, планируется построить четыре таких корабля.

На данным этапе Babcock окажет инженерную поддержку, включая проектирование конструкций и вспомогательных систем, помогая Saab завершить базовый этап проектирования.

Концепция многоцелевых боевых кораблей для ВМС Швеции

Saab


Во время визита на завод Babcock в Росайте (Шотландия) высокопоставленные представители ВМС Швеции, Королевского военно-морского флота Великобритании и Saab встретились, чтобы отметить начало новой амбициозной программы. Ранее, в сентябре 2023 года, шведская и британская компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Babcock и Saab также планируют определить экспортные перспективы для проекта корветов класса "Лулео".

В январе 2021 года Saab Kockums получила контракт на начальное проектирование корветов, которые должны были стать развитием линейки корветов "Висбю" (Visby), введенных в строй с 2002 по 2015 годы. Однако быстро меняющаяся геополитическая ситуация и вступление Швеции в НАТО привели к отмене этой программы в пользу разработки нового проекта с чистого листа.

Предполагается, что первые два корабля сдадут в эксплуатацию к 2030 году, еще два – к 2035 году. В июне 2023 года было объявлено, что корабли получат названия в честь шведских прибрежных городов: "Лулео", "Норчёпинг", "Треллеборг" и "Хальмстад".

Поскольку ВМС Швеции хотят, чтобы корабли класса "Лулео" построили как можно скорее, не исключается, что корпуса корветов построят за границей, а Saab Kockums займется их оснащением в Швеции. Подобная схема уже опробована при производстве новейшего шведского корабля радиоэлектронной разведки "Артемис".

Корветы класса "Лулео" с длиной корпуса свыше 100 метров должны стать самыми большими кораблями в составе шведского флота (длина корветов класса "Висбю" – около 73 метров). Детальные характеристики будущих кораблей пока неизвестны. Сообщается, что их планируют вооружить, помимо прочего, зенитными ракетами. Также должны увеличиться дальность плавания и автономность по сравнению с ныне действующими кораблями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Швеция
Компании
Babcock
Проекты
NATO
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