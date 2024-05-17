Лукашенко заявил, что оценки Баку и Минска по украинскому конфликту близки или совпадают

По данным агентства БелТА, стороны подробно обсудили ситуацию в своих регионах и проинформировали друг друга о происходящих событиях

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Оценки и точки зрения у Белоруссии и Азербайджана по украинскому конфликту "близки или совпадают". Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.

"Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине. Подробнейшим образом. Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас. Но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По его информации, президенты подробно обсудили ситуацию в своих регионах и проинформировали друг друга о происходящих событиях. "Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона", - отметил Лукашенко. По его словам, в неспокойном кавказском регионе "появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана".