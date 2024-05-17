Глава Минобороны Греции отрицает тайную отправку 250 контейнеров с оружием на Украину

Никос Дендиас назвал публикацию газеты Efimerida ton sintakton конспирологическим сценарием, далеким от реальности

АФИНЫ, 16 мая. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас опроверг публикацию газеты Efimerida ton sintakton, утверждающей, что Афины скрытно переправляют через Румынию 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину.

Дендиас назвал публикацию конспирологическим сценарием, далеким от реальности. "Не существуют 250 контейнеров и не существует поставок из Греции на Украину. Есть соглашения, которые наша страна подписывает и действует в рамках них. Не стоит производить впечатление с помощью конспирологических теорий", - заявил глава Минобороны, слова которого приводит газета Proto Thema.

Дендиас отметил, что 15 мая с ним связывался депутат парламента, которому он сообщил, сколько контейнеров и где они находятся. "Греция ничего не предоставляет Украине, а то, что другие делают с теми материалами, которые мы им отправляем, это их личное дело", - сказал министр. "У нас достаточно устаревших [военных] материалов, которые мы отправляем в Чехию и США. Речь идет о материалах с прошедшим сроком годности, уничтожение которых обойдется в €100 млн. Это не тщательно охраняемый секрет, мы об этом все сообщили. Так что давайте не будем создавать впечатления", - добавил Дендиас.

Газета Efimerida ton sintakton ранее сообщила, что Греция тайно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину. По ее утверждению, Греция направляет военную помощь Киеву в виде боеприпасов или оружия неизвестного типа из Салоник через Румынию. Речь идет о 250 контейнерах, и 14 мая первые из них покинули железнодорожную станцию в Като-Гефира с первой остановкой в Румынии. Издание отметило, что перегружать опасное оружие и боеприпасы отказались как работники порта Салоники, так и греческой железнодорожной компании Hellenic Train, которая не дала собственные вагоны.

В результате боеприпасы были доставлены колоннами небольших грузовиков в сопровождении полиции на станцию в Като-Гефира в муниципалитете Халкидонас, где находится промышленный парк, поблизости от которого проходят железнодорожные пути. Оружие и боеприпасы были переданы американским войскам, которые погрузили их в румынские вагоны. Из Румынии вооружение доставят на Украину, отмечала газета.