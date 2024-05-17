Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Украинский президент отметил, что стране нужны системы Patriot

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

"Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков", - утверждал он.

Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая обратился к нему с просьбой предоставить две системы Patriot для защиты Харькова, однако американский дипломат не дал ему однозначного ответа.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков", - добавил Зеленский.

Ранее украинские официальные лица признавали, что ситуация под Харьковом серьезная, однако утверждали, что угрозы сдачи города нет.

14 мая украинский Генштаб признал, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанска и села Лукьянцы. Одновременно на Украине развивается скандал после того, как ряд бойцов ВСУ выступили с заявлениями о полной неготовности фортификационных линий в Харьковской области и связали с этим неудачи украинской армии на данном участке.