Войти
Flotprom

В Вашингтоне представили новый надводный беспилотник южнокорейской разработки

172
0
0

Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) и американский разработчик программного обеспечения Palantir Technologies представили на выставке AI Expo for National Competitiveness в Вашингтоне концепцию среднего надводного беспилотника "Тенебрис" (в переводе с латыни tenebris – тьма). Как сообщает Naval News, передовая разработка может заинтересовать американский флот, который сейчас активно внедряет беспилотные технологии.

"Этот безэкипажный катер следующего поколения создается в результате новаторского сотрудничества между Hyundai, одной из ведущих верфей мира, и Palantir – мирового лидера в области программного обеспечения военного назначения и применения искусственного интеллекта. Мы стремимся завершить разработку к 2026 году и в настоящее время находимся на стадии концептуального проектирования", – рассказал изданию представитель HHI Брэндон Юн.

Модель надводного беспилотника "Тенебрис" (Южная Корея)

Naval News


Согласно текущей концепции, длина беспилотника составит 17 метров при массе 14 тонн. "Тенебрис" должен выполнять задачи при волнении моря до 6 баллов на скорости до 50 узлов. Заявленная дальность плавания – не менее 1000 морских миль.

Концептуальная модель, представленная в Вашингтоне, имела систему вооружения с дистанционным управлением и восемь пусковых труб для барражирующих боеприпасов.

По замыслу разработчиков, "Тенебрис" сможет выполнять различные задачи, включая разведку, поиск мин и радиоэлектронную борьбу, а также нести на борту полезную нагрузку до 2 тонн.

"Мы будем максимизировать производительность и гибко и быстро реагировать на требования ВМС", – заверил Брэндон Юн.

В то время как HHI отвечает за дизайн беспилотника и системную интеграцию, Palantir занимается созданием программного обеспечения и интеграцией искусственного интеллекта. По словам Юна, решения Palantir, которые будут использоваться для "Тенебрис", "уже зарекомендовали себя на поле боя при принятии большинства критически важных решений".

Хотя ни представители HHI, ни представители Palantir пока не нашли заказчика для нового безэкипажного катера, американская компания провела предварительные переговоры с ВМС США, чтобы концепция "Тенебрис" отвечала требованиям флота Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.12.2020
Южная Корея и Япония совершенствуют свои подводные силы
27.06.2012
Rolls-Royce поставит ГТУ для новых южнокорейских фрегатов FFX
13.04.2012
ВМС Израиля нуждаются в новых боевых кораблях
20.02.2012
Южная Корея создаст командование подводных сил
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
16.05.2007
Южная Корея спустит на воду первый эсминец с системой слежения "Иджис"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине