В Вашингтоне представили новый надводный беспилотник южнокорейской разработки

Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) и американский разработчик программного обеспечения Palantir Technologies представили на выставке AI Expo for National Competitiveness в Вашингтоне концепцию среднего надводного беспилотника "Тенебрис" (в переводе с латыни tenebris – тьма). Как сообщает Naval News, передовая разработка может заинтересовать американский флот, который сейчас активно внедряет беспилотные технологии.

"Этот безэкипажный катер следующего поколения создается в результате новаторского сотрудничества между Hyundai, одной из ведущих верфей мира, и Palantir – мирового лидера в области программного обеспечения военного назначения и применения искусственного интеллекта. Мы стремимся завершить разработку к 2026 году и в настоящее время находимся на стадии концептуального проектирования", – рассказал изданию представитель HHI Брэндон Юн.

Модель надводного беспилотника "Тенебрис" (Южная Корея) Naval News

Согласно текущей концепции, длина беспилотника составит 17 метров при массе 14 тонн. "Тенебрис" должен выполнять задачи при волнении моря до 6 баллов на скорости до 50 узлов. Заявленная дальность плавания – не менее 1000 морских миль.

Концептуальная модель, представленная в Вашингтоне, имела систему вооружения с дистанционным управлением и восемь пусковых труб для барражирующих боеприпасов.

По замыслу разработчиков, "Тенебрис" сможет выполнять различные задачи, включая разведку, поиск мин и радиоэлектронную борьбу, а также нести на борту полезную нагрузку до 2 тонн.

"Мы будем максимизировать производительность и гибко и быстро реагировать на требования ВМС", – заверил Брэндон Юн.

В то время как HHI отвечает за дизайн беспилотника и системную интеграцию, Palantir занимается созданием программного обеспечения и интеграцией искусственного интеллекта. По словам Юна, решения Palantir, которые будут использоваться для "Тенебрис", "уже зарекомендовали себя на поле боя при принятии большинства критически важных решений".

Хотя ни представители HHI, ни представители Palantir пока не нашли заказчика для нового безэкипажного катера, американская компания провела предварительные переговоры с ВМС США, чтобы концепция "Тенебрис" отвечала требованиям флота Соединенных Штатов.