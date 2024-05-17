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ЦАМТО

Закупка 155-мм самоходных гаубиц для ВС Малайзии задерживается

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 мая. Несмотря на то, что ранее командование СВ Малайзии сообщало о намерении приступить в ходе выставки DSA-2024 к практической реализации программы закупки 155-мм самоходных гаубиц, теперь стало известно, что проект сталкивается с задержками.

Как заявил Jane's Defence Weekly на выставке командующий СВ Малайзии генерал Мухаммад Хафизуддин бин Джантан, программа закупки 155-мм самоходных гаубиц на шасси с колесной формулой 6х6 должна быть реализована в соответствии с принятой в Малайзии военной доктриной.

Тем не менее, командование СВ Малайзии все еще ожидает одобрения правительства на закупку систем. В настоящее время командование находится на заключительной стадии переговоров с правительством о параметрах приобретения. Ожидается, что Кабинет министров одобрит закупку к концу 2024 года. Как планируется, на первом этапе СВ Малайзии приобретут 18 самоходных гаубиц.

По имеющейся информации, на поставку гаубиц СВ Малайзии претендует несколько иностранных компаний, включая французскую KNDS France с CAESAR, турецкую Makina ve Kimya Endustrisi (MKE) с "Явуз", словацкую Konstrukta Defense с "Ева" и китайскую China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) с SH-15.

В частности, KNDS France на выставке объявила, что предложит командованию ВС Малайзии СГ CAESAR на шасси с колесной формулой 6х6 совместно с малазийской компанией Advanced Defence Systems Sdn Bhd (ADSSB), с которой она заключила партнерское соглашение.

Ранее Nexter (ныне KNDS France) при участии ADSSB уже поставила ВС Малайзии 18 буксируемых 105-мм гаубиц LG1 MK.3.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Малайзии стремятся приобрести 155-мм самоходные гаубицы уже несколько лет и вели переговоры о возможности покупки с несколькими претендентами.

В июле 2022 года власти Малайзии приняли решение о закупке 155-мм самоходных гаубиц "Явуз" производства турецкой компании MKE. Летом 2022 года Министерство обороны Малайзии подписало письмо о намерении (LOI) приобрести 18 гаубиц "Явуз". Впоследствии, в 2023 году, закупка была отменена. Таким образом, компании-производители вновь могут представить свои предложения.

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Страны
Китай
Малайзия
Компании
Nexter
Norinco
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