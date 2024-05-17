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РИА Новости

"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯР

"Искандеры" впервые примут участие в параде 3 июля в Белоруссии

МИНСК, 16 мая – РИА Новости. В Белоруссии в параде по случаю Дня независимости 3 июля впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", сообщает в четверг минобороны республики в Telegram-канале.

"В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", - сообщает ведомство. Также минобороны сообщило, что на аэродроме "Липки" проходит первая тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В тренировке участвуют около трехсот единиц колесной и гусеничной техники из различных подразделений ВС Белоруссии, МВД, а также перспективные образцы вооружения и техники, разработанные предприятиями Государственного военно-промышленного комитета.

Ранее минобороны сообщило, что в военном параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представит Минобороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над столицей появятся боевые самолеты и вертолеты. В ведомстве отметили, что для участия в параде приглашены военнослужащие из состава вооруженных сил иностранных государств. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" способны нести ядерные боезаряды.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.

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