В РВСН рассказали о введении в боевой состав новых ракетных комплексов

Каракаев: РВСН наращивают возможности группировки из-за ввода новых комплексов

Боевые возможности группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов. Об этом 16 мая заявил командующий Сергей Каракаев.

Под его руководством прошло заседание Военного совета, где были подведены итоги зимнего периода обучения и уточнены основные направления деятельности РВСН на летний период 2024 учебного года.

«Всего за это полугодие в РВСН проведено более 150 мероприятий тактической подготовки, в числе которых тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны РФ.

Также состоялся ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством Каракаева и командующих ракетными армиями. Уточняется, что все мероприятия были выполнены в полном объеме.

РВСН в 2024 году планируют осуществить семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. За последние пять лет в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами (ВС) РФ было проведено более 20 аналогичных мероприятий.

В начале марта на космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.