Со следующего года в снаряжение армии США могут войти квадрокоптеры и FPV-дроны

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Командование развития маневренных возможностей и интеграции (DEVCOM/CCDC) армии США выступило с инициативой включить в оборонный бюджет следующего финансового года программу по закупке компактных беспилотников, которые должны стать обязательной частью экипировки американских военнослужащих. Речь идет о так называемых привязанных БПЛА, получающих проводное питание во время полета, и автономных FPV-дронах.

Это своего рода революционное предложение. Ведь до последнего времени Пентагон делал ставку в основном на разработку и принятие на вооружение крупногабаритных сложных беспилотников. Как пишет американское военно-аналитическое издание Defense One, главной причиной пересмотра концепции применения БПЛА стал конфликт на Украине, который показал высочайшее значение применения противоборствующими сторонами компактных и недорогих дронов различного типа.

Пехотные взводы будут управлять беспилотниками с видом от первого лица (First-Person View — FPV), в то время как бронетанковые подразделения будут использовать привязные беспилотники, рассказал изданию подполковник Майкл Брабнер, который отвечает за разработку малых беспилотников в DEVCOM. По словам Брабнера, армейские требования к FPV, скорее всего, будут касаться модульной системы полезной нагрузки, которая позволила бы солдатам использовать либо противопехотные, либо противотанковые взрывчатые вещества.

Это будет многофункциональный инструмент с точки зрения летальности на уровне небольшого тактического отделения или взвода

— рассказал подполковник.

Корпус морской пехоты армии США также экспериментирует с беспилотными боеприпасами, планируя к 2027 году внедрить данные БПЛА на уровне отделения. В апреле Корпус объявил, что три компании — AeroVironment, Anduril Industries и Teledyne FLIR — будут бороться за потенциальный контракт на сумму 249 миллионов долларов по производству дронов.

Однако и здесь привычная американская гигантомания и стремление разрабатывать и закупать «самые лучшие», а значит и весьма недешевые, виды вооружений взяла верх. Так стоимость, например, тактического барражирующего боеприпаса Switchblade 600 (аналог российского «Ланцета»), разработанного американской компанией AeroVironment, составляет более 80 000 долларов. Для сравнения, российский беспилотник ZALA Lancet, по данным из открытых источников, стоит около 35 000 долларов. Зато, заявил Брабнер, американские БПЛА будут обладать более сложными функциями, чем те, которые сейчас используют украинские и российские военные.

На самом деле, пишет Defense One, у американских компаний-производителей беспилотников существуют серьезные проблемы с закупкой дешевых компонентов для БПЛА, несомненным мировым лидером в производстве которых является Китай. Налаживание собственного производства обходится весьма дорого, что и сказывается на конечной стоимости продукции.