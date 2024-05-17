Должен преодолевать ПВО КНР: американская компания представила концепт новейшего самолёта-заправщика

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила визуальный концепт новейшего дозаправочного самолета-невидимки. Его разработкой для ВВС США занимается принадлежащее компании предприятие Skunk Works. Как пишет польский портал военной тематики Defence24, перспективное воздушное судно создается по стелс-технологии в рамках программы Next Generation Air-Refueling System (NGAS), в которой участвует Lockheed Martin.

Автор статьи отмечает, что внешне машина сильно отличается от существующих самолетов данного класса. Ожидается, что первые самолеты-заправщики данной конструкции поступят на вооружение ВВС США к 2040 году. До этого американские Военно-воздушные силы должны получить все уже заказанные 179 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus, а также, вероятно, около 150 «переходных» самолетов. Последние также должны быть выбраны из более классических авиационных конструкций. Это будут новые KC-46A Pegasus, созданные на базе Airbus A330 MRTT или другие машины, основанные на конструкции пассажирского или транспортного самолета.

Однако, отмечает автор, ни KC-46A Pegasus, ни «переходные» самолеты не смогут удовлетворить потребности, которые могут возникнуть во время возможного вооруженного конфликта с Китаем. Они не смогут подойти к китайским авиабазам и системам противоракетной обороны достаточно близко, чтобы безопасно снабжать американскую тактическую авиацию топливом. Именно для этого и разрабатывается самолет-заправщик принципиально новой конструкции.

В отличие от предыдущих концепций этого класса, новый самолет дозаправки по форме напоминает скорее увеличенный истребитель. Внимание уделяется воздухозаборникам, утопленным в фюзеляже под крыльями, оперению в форме буквы V и компоновке кабины, напоминающей боевой самолет, а не классическую «летающую цистерну».

Кроме того, новый самолет изменит и принцип заправки истребителей. Предполагается, что она будет происходить не как сейчас, когда истребитель подлетает к заправщику сзади, а в параллельном режиме или непосредственно под самолетом-заправщиком. Существует вероятность того, что экипаж нового самолета может быть сокращен с трех до двух человек за счет устранения позиции оператора задней заправочной цистерны. Новой заправочной установкой сможет управлять второй член экипажа непосредственно из кабины пилота.