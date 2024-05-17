ВС Литвы получили партию ПТРК "Джавелин"

ЦАМТО, 16 мая. МНО Литвы 14 мая объявило о передаче ВС страны новой партии противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" американского производства.

Стоимость переданной партии составляет около 16,6 млн. долл. Новые ПТРК поступят на вооружение подразделений Сухопутных войск Литвы.

Как заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, США являются стратегическим партнером Литвы и одним из ключевых союзников в обеспечении безопасности Балтийского региона. По его словам, поставленные США ПТРК "Джавелин" повысят боеспособность ВС Литвы и выступят в качестве фактора сдерживания потенциального противника.

Посол США в Литве Кара К.Макдональд приветствовала продолжающиеся инвестиции Литвы в усиление боевых возможностей вооруженных сил.

США являются одним из основных партнеров Литвы в закупках вооружений. Так, ВС Литвы заключили контракты на поставку 500 легких бронемашин JLTV и 4 вертолетов "Блэк Хок", РСЗО HIMARS, усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для ЗРК NASAMS, барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд".

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл". Ракета, оснащенная тепловизионной ГСН, предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.

Применяемый "мягкий пуск" позволяет использовать ПТРК из помещений в населенных пунктах и снижает возможности противника по выявлению позиции стреляющего.