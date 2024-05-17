Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск

Генерал Каракаев назвал наращивание боевых возможностей РВСН приоритетом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал приоритетным наращивание боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в состав новых ракетных комплексов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, состоялось заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, на котором были подведены итоги зимнего периода обучения и уточнены основные направления деятельности РВСН на летний период 2024 учебного года. Мероприятие проходило под руководством генерал-полковника Каракаева.

"Командующий РВСН уделил особое внимание вопросу наращивания боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего за последнее полугодии в РВСН проведено более 150 мероприятий тактической подготовки, в числе которых — тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

По словам Каракаева, в РВСН обеспечено "поддержание выучки органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач по предназначению".