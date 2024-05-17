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ТАСС

Россия обсуждает со странами БРИКС создание многоспутниковых группировок

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III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, также обсуждаются вопросы участия РФ в проектах по созданию ядерно-энергетических установок

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия обсуждает со странами БРИКС сотрудничество в области создания многоспутниковых группировок, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Это и сотрудничество в рамках многоспутниковых группировок, в частности, дистанционного зондирования Земли. У нас идут проекты в рамках БРИКС по этому направлению, где опытные участки стран БРИКС просматриваются из космоса национальными космическими группировками. Идет обмен информацией. Это и сотрудничество в области создания современных ракетоносителей и двигателей для них", - сказал он в комментарии телеканалу "Звезда".

Борисов добавил, что также обсуждаются вопросы участия России в проектах по созданию ядерно-энергетических установок, как для выработки электроэнергии, так и для использования их в различного рода ядерных космических буксиров. "Этот интерес тоже у китайской стороны есть, и мы в стадии обсуждения намечаем планы совместного сотрудничества в этой области", - подчеркнул глава госкорпорации. 

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Борисов Юрий
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