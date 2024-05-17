Источник: отработку аварийного спасения для пилотируемого корабля завершат в 2024 году

По словам собеседника агентства, до конца года планируется закончить этап проведения наземной агрегатной отработки составных частей этой системы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Наземная отработка системы аварийного спасения (САС) для нового пилотируемого космического корабля завершится в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Планируется, что до конца 2024 года будет завершен этап проведения наземной агрегатной отработки составных частей САС", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что разработка САС для перспективной пилотируемой системы на базе ракеты-носителя семейства "Ангара" поручена Московскому институту теплотехники, разработчику твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования.

По данным открытых источников, разработка пилотируемой ракеты-носителя "Ангара-А5П" была завершена в 2019 году. Пуски этого носителя планируется выполнять с космодрома Восточный в Амурской области. Под него проектируется пилотируемый корабль "Орел".

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля.