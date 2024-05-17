В Минобороны заявили, что ЗРК «Тор» «отлично уничтожает» Storm Shadow

Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских военных на первой линии обороны от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе Storm Shadow, на южнодонецком направлении. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Storm Shadow — достаточно сложная цель, она запускается с авиации противника. Нас об этом предупреждают, далее мы смотрим в этот сектор, обнаруживаем и уничтожаем», — привело оборонное ведомства заявление начальника расчета с позывным Балова.

По его словам, сложность попадания по этой цели заключается в том, что она летит низко. Однако он подчеркнул, что ЗРК «Тор-М2» отлично справляется с подобными крылатыми ракетами.

В Минобороны отметили, что комплекс способен работать в ручном и автоматическом режимах, при этом сам контролирует воздушное пространство и захватывает цели, не опознанные системой «свой-чужой».

Военнослужащий с позывным Балова также указал на то, что на счету каждого расчета ЗРК группировки войск «Восток» десятки выполненных задач.

«Самая крупная цель у нас была — это беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж», который противник применяет в качестве дрона-камикадзе и начиняет взрывчаткой. Мы его обнаружили, доложили и успешно уничтожили», — добавил он.

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.

Ранее, 3 мая, военкор «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, как расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбивают украинские беспилотники средней дальности, прикрывая российский военных. Боевая машина на дальностях более 20 км работает по динамическим воздушным целям, отметил он.

До этого, 2 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побеседовал с зенитчиками группировки войск «Юг» об особенностях работы ЗРК «Тор-М2». Они рассказали, как отвадили авиацию ВСУ от донецкого фронта, где противник практически не появляется, а если и работает, то с очень дальних дистанций.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».