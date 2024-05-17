Войти
Известия.ru

В Минобороны заявили, что ЗРК «Тор» «отлично уничтожает» Storm Shadow

161
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских военных на первой линии обороны от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе Storm Shadow, на южнодонецком направлении. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Storm Shadow — достаточно сложная цель, она запускается с авиации противника. Нас об этом предупреждают, далее мы смотрим в этот сектор, обнаруживаем и уничтожаем», — привело оборонное ведомства заявление начальника расчета с позывным Балова.

По его словам, сложность попадания по этой цели заключается в том, что она летит низко. Однако он подчеркнул, что ЗРК «Тор-М2» отлично справляется с подобными крылатыми ракетами.

В Минобороны отметили, что комплекс способен работать в ручном и автоматическом режимах, при этом сам контролирует воздушное пространство и захватывает цели, не опознанные системой «свой-чужой».

Военнослужащий с позывным Балова также указал на то, что на счету каждого расчета ЗРК группировки войск «Восток» десятки выполненных задач.

«Самая крупная цель у нас была — это беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж», который противник применяет в качестве дрона-камикадзе и начиняет взрывчаткой. Мы его обнаружили, доложили и успешно уничтожили», — добавил он.

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.


Ранее, 3 мая, военкор «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, как расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбивают украинские беспилотники средней дальности, прикрывая российский военных. Боевая машина на дальностях более 20 км работает по динамическим воздушным целям, отметил он.

До этого, 2 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побеседовал с зенитчиками группировки войск «Юг» об особенностях работы ЗРК «Тор-М2». Они рассказали, как отвадили авиацию ВСУ от донецкого фронта, где противник практически не появляется, а если и работает, то с очень дальних дистанций.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Tор-М2
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
16.05.2024
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
22.01.2024
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
03.05.2023
"Применить внезапно и в больших объемах". Зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
24.07.2013
Драконы на службе Её Величества
01.07.2009
Новинки парижского салона
23.07.2008
Военный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине