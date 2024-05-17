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Военное обозрение

Госдеп США: Вашингтон не рассматривает закрепление на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

В Государственном департаменте Соединённых Штатов заявили, что власти пока никак не рассматривают варианты закрепления с Китаем принципа неиспользования первыми ядерного оружия.

По словам заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, США будут придерживаться принципов, которые закреплены в их ядерной доктрине.

На данном этапе мы не рассматриваем эту идею и не меняем сейчас нашу политику

- заявила Дженкинс, выступая перед конгрессменами.

Напомним, что ранее другой представитель Госдепа США Мэллори Стюарт, занимающая пост помощника госсекретаря, говорила, что Пекин предложил США закрепить между странами принцип неприменения первым ядерного оружия.

Очевидно, что на данный момент, когда Соединённые Штаты значительно превосходят Китай именно в ядерном вооружении, Вашингтон не заинтересован в подобном соглашении с КНР. Однако в будущем, когда мощь Китая возрастёт, Штаты могут пересмотреть свою позицию.

По некоторым данным, у Китая сегодня имеется от 400 до 500 ядерных боеголовок, в то время как у США их в десять раз больше – более 5200 единиц.

В такой ситуации Пекину стоит и дальше сближаться с Москвой, у которой имеется более 6000 боеголовок и эффективные средства их доставки в любую точку мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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