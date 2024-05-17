Борисов назвал развитие рынка космических услуг основным приоритетом Роскосмоса

Глава госкорпорации отметил, что к этой сфере относятся и навигация, и прогнозы погоды, дистанционное зондирование Земли

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Развитие рынка космических услуг, в том числе создание низкоорбитальной спутниковой группировки - аналога Starlink, является основным приоритетом для Роскосмоса, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Оказание космических услуг - это очень широкая номенклатура. Это не только связь. Это и навигация, это и прогнозы погоды, это дистанционное зондирование Земли, и обзорные высокоорбитальные снимки в различных диапазонах. Это является сегодня основным приоритетом Роскосмоса", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС, является ли создание низкоорбитальной спутниковой группировки - аналога Starlink первым приоритетом для Роскосмоса.

14 мая создание такой спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет на территории всей страны в любой точке первым приоритетом назвал глава Минцифры Максут Шадаев.