Войти
Lenta.ru

В России рассказали о непростом пути «Булавы»

178
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Эксперт Орлов: ракета «Булава» прошла длительные испытания

Российская твердотопливная баллистическая ракета «Булава» прошла непростой путь, состоявший из длительных испытаний и проверок условий эксплуатации. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с каналом «360».

Он отметил, что в ходе испытаний должны подтвердиться заявленные характеристики изделия. «Только после этого ракеты полностью принимаются на вооружение. Есть определенные литеры, которые присваиваются каждому военному проекту в ходе его жизненного цикла. Вот, видимо, в ходе последних испытаний ракета получила последнюю литеру по гособоронзаказу», — сказал он.

Эксперт добавил, что ракета, которая полностью изготовлена из российских комплектующих, отвечает современным потребностям Военно-морского флота.

Ранее генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальную ракету морского базирования «Булава» приняли на вооружение. Соответствующий указ был подписан 7 мая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
МИТ
Похожие новости
24.07.2009
«Альтернативы «Булаве» нет»
19.06.2009
Минобороны РФ не сомневается в "Булаве" и закупает новые МиГ и СУ
11.06.2009
Ситуация сложная, но стабильная
15.02.2008
Завершено строительство атомной подлодки "Юрий Долгорукий"
27.12.2007
Ударный день
28.05.2007
Военное "железо" неуклонно дорожает. За океаном тоже есть проблемы в этом вопросе
15.02.2007
Тачанка для ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине