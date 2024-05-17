Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами

Тепловизионный комплекс для эффективного отражения атак безэкипажных катеров кораблями Черноморского флота разрабатывается в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

"Есть проблема с отсутствием тепловизионной техники у бойцов, ведь все основные атаки безэкипажными катерами совершаются ночью. Мы производим тепловизионные прицелы и прицельные комплексы, которые сейчас адаптируем для ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный – ред.), для "Корда" – для всего стрелкового оружия, которое работает у нас сейчас против безэкипажных катеров. Они разрабатываются во взаимодействии с Черноморским флотом", – сказал он.

ДЭПЛ Черноморского флота Forums.airbase.ru, Erne

По словам Осломенко, устройства позволят обнаруживать цели на расстоянии более 1 км. Кроме того, добавил он, для эффективности отражения таких атак вахтенного на верхней палубе необходимо снарядить тепловизионным биноклем – так он сможет указать бойцам с пулеметами азимут движения катеров в момент, когда они только начнут подступать.

АО "Лаборатория ППШ" – российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон".