Авианосец "Рональд Рейган" отправился из Японии в США на ремонт и модернизацию

Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" класса "Нимиц" покинул базу Йокосука у входа в Токийский залив, завершив свою миссию в Японии, где он базировался с октября 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

По данным журналистов, авианосец направляется в Соединенные Штаты, где пройдет капитальный ремонт и модернизацию с заменой ядерного топлива.

Авианосец "Рональд Рейган" ВМС США

На замену "Рональду Рейгану" в Йокосуку должен прибыть другой американский авианосец класса "Нимиц" – "Джордж Вашингтон". Этот корабль уже базировался там с 2008 по 2015 годы. Он стал первым американским авианосцем с атомной силовой установкой на постоянном базировании в Йокосуке. Затем его отправили в США для прохождения капитального ремонта и модернизации.

Работы на борту "Джорджа Вашингтона" начались на верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс еще в 2017 году. Предполагалось, что они продлятся четыре года, но на сроки ремонта повлияла пандемия коронавируса COVID-19 и нарушение логистических цепочек. Авианосец вышел на испытания только весной 2023 года.

"Джордж Вашингтон" стал вторым авианосцем класса "Нимиц", прошедшим перезарядку и модернизацию для базирования на борту истребителей пятого поколения F-35C. Первым на аналогичный ремонт отправился в 2013 году "Авраам Линкольн".