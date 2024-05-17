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ЦАМТО

Военно-техническое сотрудничество России и Китая идет планомерно

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Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный
Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный.
Источник изображения: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС

ЦАМТО, 16 мая. Военно-техническое сотрудничество России с Китаем идет планомерно, на основании принятых сторонами документов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас с Китаем осуществляется планомерное сотрудничество на основании тех программных документов, которые у нас с ними подписаны", – сказал Д.Шугаев журналистам на вопрос о планах военно-технического сотрудничества с Китаем.

Д.Шугаев отметил, что руководство комиссии России и Китая по ВТС остается без изменений.

Изменений насчет руководства российско-китайской постоянной комиссией по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляет Сергей Шойгу, никто не вносил, сообщил Д.Шугаев.

"У нас действует постоянная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, ее возглавляет Сергей Кужугетович Шойгу. По крайней мере, как министр он ее возглавлял, и никто никаких изменений не вносил", – сказал Д.Шугаев журналистам, говоря о взаимодействии с Китаем в сфере ВТС.

"Я думаю, что так это и будет продолжено. Не моя компетенция вносить какие-то предложения, но на сегодняшний день это так", – добавил он.

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Китай
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
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