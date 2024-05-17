Шойгу заявил, что созданы резервы для продвижения российских войск в зоне СВО

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Идет наступление российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, оно должно продолжится, созданы резервы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да это и видно, и очевидно, - на всех направлениях идет наступление. И идет довольно неплохо", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение, созданы для этого определенные резервы. Необходимы резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам", - сообщил Шойгу.

"Это, наверное, главная задача на сегодняшний день. А так - входим в новую профессию", - сказал Шойгу о задачах на посту секретаря Совбеза РФ.