Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Шойгу: главной задачей на новом посту остается СВО

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-министр обороны Сергей Шойгу, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецоперация остается его главной задачей и на новом посту.

"Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника", — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что российские войска наступают на всех направлениях, продвижение идет "довольно неплохо".

Секретарь Совбеза выразил надежду, что наступление продолжится, для этого созданы резервы личного состава, техники и боеприпасов.

Сейчас секретарь Совбеза находится в Пекине вместе с президентом в составе представительной делегации. Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером.

Шойгу возглавлял Минобороны с 2012 года. После инаугурации президента его на этом посту сменил Андрей Белоусов. Как сообщил Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте и займется организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.