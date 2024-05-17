В Минобороны РФ заявили, что ЗРК "Тор" отлично справляется с уничтожением Storm Shadow

По данным ведомства, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" группировки "Восток" прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты на южнодонецком направлении

ДОНЕЦК, 16 мая. /ТАСС/. Расчеты ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Восток" прикрывают работу российских войск на первой линии обороны. Комплекс отлично справляется с уничтожением ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

"Storm Shadow - достаточно сложная цель, она запускается с авиации противника. Нас об этом предупреждают, далее мы смотрим в этот сектор, обнаруживаем и уничтожаем. Сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями", - приводит Минобороны слова начальника расчета с позывным Балова.

По данным ведомства, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" группировки "Восток" прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты на южнодонецком направлении. На счету каждого расчета десятки целей: беспилотники различной модификации, планирующие авиабомбы, самолеты и вертолеты.

Комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система "ТОР" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".