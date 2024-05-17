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Военное обозрение

Бывший аналитик ЦРУ считает, что в Нигере российские военные могут найти оставленное США вооружение

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Источник изображения: topwar.ru

На территории Нигера, куда прибыли российские военные советники и инструкторы, ими может быть обнаружено американское оружие. С таким тезисом выступила бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ребекка Коффлер.

По мнению эксперта, американские власти сделали своеобразный «сюрприз» для российских военных. Ведь последние могут найти в стране большие запасы американского вооружения.

Любая оставленная военная аппаратура станет трофеем России. Эти системы будут захвачены, изучены и позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения

- подчеркнула экс-сотрудница американской разведки.

По утверждению Коффлер, США тем самым окажут очередную услугу российским властям. Кстати, в Нигер и так уже прибыли российские военные специалисты. Напомним, что летом прошлого года в этой западноафриканской стране произошел военный переворот.

К власти пришли офицеры, негативно настроенные по отношению к «коллективному Западу» и его гегемонистской политике на Африканском континенте. Новые нигерские власти сразу обратились к России с предложением о военном сотрудничестве, и это предложение было Москвой принято. Теперь военно-политические связи между странами расширяются.

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Страны
Нигер
Россия
США
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