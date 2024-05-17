Южнокорейские военные провели учения по отражению воображаемой массированной северокорейской воздушной атаки

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Южнокорейские военные провели крупномасштабные учения с несколькими подразделениями для отработки отражения воздушного проникновения Северной Кореи. Учения стали крупнейшими в своем роде с точки зрения количества задействованных средств и сил.
Ни для кого давно не секрет, что Вашингтон считает Северную Корею врагом, потому что она «не слушается» США. В корне противоположная ситуация с Сеулом, который беспрекословно выполняет указания «заокеанского хозяина».
Прошедшие учения, в которых имитируется нападение на Южную Корею северного соседа с помощью беспилотников, крылатых и баллистических ракет, тоже инициированы именно Вашингтоном.
— заявил во вторник генерал-лейтенант Ким Хён Су, командующий операциями и глава штаба ВВС Южной Кореи.
Оперативное командование ВВС провело учения по «комбинированному реагированию», заявив, что предполагалось, что различные типы летательных аппаратов и ракет одновременно в больших масштабах проникнут в воздушное пространство Южной Кореи.
Северокорейские средства поражения в этом сценарии включали «все средства воздушного базирования, от пилотируемых и беспилотных самолетов до крылатых и баллистических ракет». Суммарно было использовано около 800 реальных и смоделированных воздушных целей.
Официальный представитель командования, прокомментировал, что было задействовано около 30 истребителей, в том числе F-35A, F-15K и KF-16, а также комплексы «Пэтриот» и «Чхонгун», корабль, оснащенный системой «Иджис», а также системы ПВО «Вулкан», «Бихо» и «Чхонма». Перед каждым подразделением стояла задача нанести удар по воздушным целям противника на разных высотах в пределах отведенных им зон.
Ранее на этой неделе южнокорейские ВМС объявили, что в прошлую пятницу Южная Корея провела отдельную совместную подготовку военно-морских сил, армии и военно-воздушных сил у восточного побережья страны. В ходе учений проводились стрельбы в сторону моря, направленные на поражение самолетов и управляемых бомб противника.
Как пишет издание NK NEWS, эти масштабные учения, по-видимому, являются ответом на неспособность Южной Кореи оперативно отследить и перехватить северокорейские БПЛА, которые проникли в воздушное пространство и даже достигли Сеула в декабре 2022 года.