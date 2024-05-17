Южнокорейские военные провели учения по отражению воображаемой массированной северокорейской воздушной атаки

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Южнокорейские военные провели крупномасштабные учения с несколькими подразделениями для отработки отражения воздушного проникновения Северной Кореи. Учения стали крупнейшими в своем роде с точки зрения количества задействованных средств и сил.

Ни для кого давно не секрет, что Вашингтон считает Северную Корею врагом, потому что она «не слушается» США. В корне противоположная ситуация с Сеулом, который беспрекословно выполняет указания «заокеанского хозяина».

Прошедшие учения, в которых имитируется нападение на Южную Корею северного соседа с помощью беспилотников, крылатых и баллистических ракет, тоже инициированы именно Вашингтоном.

Как видно из недавней модели ведения военных действий за рубежом, то, как мы первоначально реагируем на крупномасштабные воздушные провокации противника, определяет успех или провал войны

— заявил во вторник генерал-лейтенант Ким Хён Су, командующий операциями и глава штаба ВВС Южной Кореи.

Оперативное командование ВВС провело учения по «комбинированному реагированию», заявив, что предполагалось, что различные типы летательных аппаратов и ракет одновременно в больших масштабах проникнут в воздушное пространство Южной Кореи.

Северокорейские средства поражения в этом сценарии включали «все средства воздушного базирования, от пилотируемых и беспилотных самолетов до крылатых и баллистических ракет». Суммарно было использовано около 800 реальных и смоделированных воздушных целей.

Официальный представитель командования, прокомментировал, что было задействовано около 30 истребителей, в том числе F-35A, F-15K и KF-16, а также комплексы «Пэтриот» и «Чхонгун», корабль, оснащенный системой «Иджис», а также системы ПВО «Вулкан», «Бихо» и «Чхонма». Перед каждым подразделением стояла задача нанести удар по воздушным целям противника на разных высотах в пределах отведенных им зон.

Ранее на этой неделе южнокорейские ВМС объявили, что в прошлую пятницу Южная Корея провела отдельную совместную подготовку военно-морских сил, армии и военно-воздушных сил у восточного побережья страны. В ходе учений проводились стрельбы в сторону моря, направленные на поражение самолетов и управляемых бомб противника.

Как пишет издание NK NEWS, эти масштабные учения, по-видимому, являются ответом на неспособность Южной Кореи оперативно отследить и перехватить северокорейские БПЛА, которые проникли в воздушное пространство и даже достигли Сеула в декабре 2022 года.