Российский суд передал акции одного из патронных заводов страны в собственность государства

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Акции Климовского патронного завода переданы в государственную собственность. Соответствующее решение принял Жуковский районный суд Калужской области.

В соответствии с решением суда, акции ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) станут собственностью российского государства. Ответчиками на судебном процессе выступили собственники пакетов акций - Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD.

Естественно, что собственники акций не согласились с решением суда. Ими уже подана апелляция в вышестоящую инстанцию. По данным прессы, государственная корпорация «Ростех», владеющая 36 процентами акций предприятия, удовлетворена судебным решением. Ведь частные лица – владельцы акций – не вкладывались в развитие промышленного предприятия, а были ориентированы лишь на получение дохода от его деятельности.

В сложившейся политической ситуации государству гораздо разумнее взять контроль над акциями оборонного предприятия в свои руки. Тем более, если владельцы акций не заинтересованы в развитии производства, а обеспокоены исключительно собственным финансовым благополучием.

Не исключено, что и в дальнейшем государство продолжит процесс национализации предприятий оборонной промышленности, а также производств, которые имеют важное стратегическое значение для обеспечения безопасности страны. В условиях введенных против России экономических санкций такая политика представляется наиболее рациональной, отвечающей подлинным национальным интересам нашего государства.