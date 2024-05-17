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ЦАМТО

Партия танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение мотострелкового соединения ЦВО

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

ЦАМТО, 16 мая. Партия из 23 танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

Современный танк Т-90М оснащен 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км.

Боевое отделение оборудовано автоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. На корпусе танка установлена динамическая защита третьего поколения "Реликт" и элементами комплекса активной защиты "Афганит".

Танки модификации Т-90 хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах, они значительно повысят боевые возможности мотострелковых подразделений ЦВО при выполнении различных задач, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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