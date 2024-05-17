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ЦАМТО

Embraer приступила к сборке первого истребителя F-39 "Грипен" в Бразилии

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Источник изображения: Фото: defensa.com

ЦАМТО, 16 мая. Компания Saab do Brasil опубликовала фотографию первого истребителя F-39 "Грипен", сборка которого осуществляется на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту (Сан-Паулу).

Как сообщает Defensa.com, это первый "Грипен", который будет произведен за пределами Швеции. После завершения работ он будет передан командованию ВВС Бразилии.

Помимо сборочной линии на заводе Embraer в Гавиан-Пейшоту, в Бразилии также созданы Центр летных испытаний "Грипен" (Gripen Flight Test Center – GFTC) и Центр проектирования и разработки "Грипен" (Gripen Design and Development Network – GDDN).

На сегодняшний день ВВС Бразилии уже получили восемь F-39, семь из которых являются боевыми самолетами (от FAB 4101 до 4107) и один предназначен для проведения испытаний и сертификации (FAB 4100).

Первый собранный в Бразилии самолет "Грипен" должен быть поставлен заказчику в 2025 году. В Бразилии будут собраны еще 14 истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F". Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, предоставление услуг обслуживания и обучения. Как заявлено, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F". Saab соберет в Швеции и поставит 13 одноместных самолетов "Грипен E", еще 8 самолетов будут собраны совместно. Оставшиеся 15 истребителей (7 одноместных и 8 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

В настоящее время ВВС Бразилии осуществляют оценку возможности приобретения второй партии истребителей. В августе 2023 года Бразилия объявила о намерении дополнительно заказать 34 ед. JAS-39E/F "Грипен".

Первый истребитель "Грипен E" (р.н. FAB 4100) прибыл на территорию Бразилии в 2020 году, находится в распоряжении Saab и используется для испытаний. Этот самолет будет принят на вооружение ВВС Бразилии последним, поскольку завершения испытаний и сертификации должен быть приведен к серийной конфигурации.

Остальные самолеты (FAB 4101 – FAB 07) были доставлены в Бразилию в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года. Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была официально принята на вооружение ВВС Бразилии 22 апреля 2022 года. Полностью поставка должна быть завершена к 2027 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
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