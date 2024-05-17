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Известия.ru

Боевые корабли и катера ТОФ приняли участие в учениях в заливе Петра Великого

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Более чем 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях в заливе Петра Великого, где моряки отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Минобороны России показало 16 мая кадры учений.


Экипажи выполняли состоящие из нескольких этапов упражнения по обнаружению, идентификации и поражению целей с использованием крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «ДШК» и штатных зенитных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-630М.

Первый модуль учений состоял из визуальной маскировки отхода личного состава кораблей от пирсовой зоны с использованием дымовых завес. На втором этапе военнослужащие ТОФ отрабатывали навыки распределения целей. Заключительный третий этап состоял из упражнений по уничтожению намеченных надводных и воздушных целей.

В учении приняли участие корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера.

«Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота в рамках межведомственного учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций», ― прокомментировали в министерстве.

Ранее, 17 апреля, отдел информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту сообщал, как на Камчатке противодиверсионные катера проекта «Грачонок» из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России приступили к сдаче курсовой задачи К-1 и К-2. Личный состав отрабатывал элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде, проводил стрельбы по надводным и подводным целям.

21 марта отряд корветов Тихоокеанского флота провел учения с применением артиллерийской установки А-190 в заливе Петра Великого. План учений включал тактические приемы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника. Для этого были использованы установки А-190, отработаны атаки по морским целям.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
Адмирал Пантелеев
АК-630 Ласка
Корд
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
21980 Грачонок
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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