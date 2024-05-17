Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе

Командир экипажа Т-90 заявил, что защита от дронов постоянно совершенствуется

ГЕНИЧЕСК, 16 мая – РИА Новости. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении.

По его словам, каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Также он назвал неотъемлемой частью противодронную защиту в виде металлической сетки над башней.

"Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию… Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри", – отметил "Мэджик".

По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается". Он отметил, что у каждого танка – "индивидуальный проект".

"Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – говорит танкист.

"Изначально было одно. Дальше наварили, наварили – и получилась вот такая большая полная конструкция", – говорит "Мэджик".