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ТАСС

ТОФ применил экспериментальный палубный дрон на учениях по борьбе с безэкипажными катерами

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В ходе учений экипажи кораблей выполнили комплекс учебно-боевых упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) применил экспериментальный беспилотный летательный аппарат, который способен взлетать и садиться на вертолетную палубу корабля, в ходе учений по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В заливе Петра Великого более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота приняли участие в учении по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). <…> БПЛА условного противника имитировал экспериментальный беспилотник морской авиации ТОФ, который может взлетать и садиться на вертолетную палубу корабля", - говорится в сообщении.

В ходе учений экипажи кораблей выполнили комплекс учебно-боевых упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты. При выходе из пунктов базирования экипажи отработали действия по визуальной маскировке отхода от пирсовой зоны с применением дымовых завес.

Далее моряки-тихоокеанцы отработали алгоритм действий по целераспределению, после чего успешно уничтожили все надводные и воздушные цели условного противника. "Личный состав в ходе практических действий применил крупнокалиберные пулеметы "Корд" и "ДШК", а также штатные зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М", - рассказали в Минобороны РФ.

В учениях приняли участие корветы "Совершенный", "Громкий" и "Резкий", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера. 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
АК-630 Ласка
Пётр Великий
Компании
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Проекты
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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