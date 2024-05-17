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ТАСС

Власти Новой Зеландии объявили об очередном пакете антироссийских санкций

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В него вошли ограничения в отношении 28 граждан и 14 предприятий

СИДНЕЙ, 16 мая. /ТАСС/. Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций, включив в него ограничения в отношении 28 граждан и 14 предприятий. Заявление министра иностранных дел Уинстона Питерса было опубликовано правительством страны.

По словам Питерса, запретительные меры коснулись предприятий и граждан, якобы оказывающих стратегическую поддержку проведению специальной военной операции на Украине. По версии правительства Новой Зеландии, "целью нового пакета санкций" стали физические и юридические лица, якобы причастные "к передаче оружия из КНДР в Россию для дальнейшего использования против Украины", а также иранские граждане и компании, "участвующие в оказании военной помощи России".

Как отметил министр, в новый санкционный список попали и те, кто связан с будто бы проводившимся российскими властями "принудительным переселением украинских детей в Россию".

К настоящему моменту Новая Зеландия 35 раз вводила санкции в отношении российских предприятий и граждан. В ее санкционный список внесены свыше 1,5 тыс. россиян, включая президента РФ Владимира Путина, членов правительства, руководства Совбеза РФ, депутатов Государственной думы и Совета Федерации, губернаторов и руководителей Донбасса и Новороссии, а также бизнесменов и предпринимателей. Одновременно ограничения были введены в отношении 400 российских организаций, 19 финансовых учреждений, включая Банк России, 37 медиакомпаний и журналистов, 15 членов ЦИК РФ. 

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Страны
КНДР
Новая Зеландия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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