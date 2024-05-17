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ТАСС

Для ЧФ создают тепловизионный комплекс по отражению ночных атак безэкипажных катеров

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Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря
Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко отметил, что такое устройство позволят обнаруживать цели на расстоянии более 1 км

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Тепловизионный комплекс для эффективного отражения атак безэкипажных катеров кораблями Черноморского флота (ЧФ) разрабатывается в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

"Есть проблема с отсутствием тепловизионной техники у бойцов, ведь все основные атаки "БЭКами" (безэкипажными катерами - прим. ТАСС) совершаются ночью, если вы обратили внимание. Мы производим тепловизионные прицелы и прицельные комплексы, которые сейчас адаптируем для ПКМ (пулемета Калашникова модернизированного - прим. ТАСС), для "Корда" - для всего стрелкового оружия, которое работает у нас сейчас против "БЭКов". <...> Они разрабатываются во взаимодействии с Черноморским флотом", - сказал он.

По словам Осломенко, устройства позволят обнаруживать цели на расстоянии более 1 км. Кроме того, добавил он, для эффективности отражения таких атак вахтенный на верхней палубе должен быть снабжен тепловизионным биноклем - так он сможет указать бойцам с пулеметами азимут движения катеров в момент, когда они только начнут подступать.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон". 

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