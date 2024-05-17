Войти
ТАСС

Космонавты выполнили эксперимент "Фуллерен" по выращиванию кристаллов из газовой фазы

160
0
+1
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Спецкор ТАСС Олег Кононенко отметил, что эти кристаллы обладают лучшими структурой и свойствами, чем их наземные аналоги

МКС, 16 мая. /ТАСС/. Космонавты на борту Международной космической станции выполнили подготовку научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию уникальных совершенных кристаллов фуллеритов из газовой фазы в условиях микрогравитации с характерными размерами порядка нескольких миллиметров, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

По словам космонавта, кристаллы фуллеритов, полученные в условиях микрогравитации, обладают лучшими структурой и свойствами, чем их наземные аналоги, и представляют собой новый класс полупроводников.

Космонавт поделился видеозаписью выполнения эксперимента. "Выполнили подготовку эксперимента "Фуллерен", цель которого состоит в выращивании уникальных совершенных кристаллов фуллеренов из газовой фазы в условиях микрогравитации с размерами порядка нескольких миллиметров. Фуллериты - сравнительно недавно открытая третья кристаллическая форма углерода", - рассказал Кононенко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
15.09.2006
Военный спутник "Космос" успешно выведен на орбиту
15.09.2006
Запуск пилотируемого "Союза" к МКС будут страховать 14 самолетов, 18 вертолетов и один военный корабль
12.09.2006
Пункт управления Роскосмоса может быть создан в ЮАР
06.09.2006
От петарды до орбитальной станции
06.09.2006
Встреча пресс-секретаря Роскосмоса Игоря Панарина с представителями НАСА
01.09.2006
Состояние и перспективы космической деятельности Российской Федерации
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине