Космонавты выполнили эксперимент "Фуллерен" по выращиванию кристаллов из газовой фазы

Спецкор ТАСС Олег Кононенко отметил, что эти кристаллы обладают лучшими структурой и свойствами, чем их наземные аналоги

МКС, 16 мая. /ТАСС/. Космонавты на борту Международной космической станции выполнили подготовку научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию уникальных совершенных кристаллов фуллеритов из газовой фазы в условиях микрогравитации с характерными размерами порядка нескольких миллиметров, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

По словам космонавта, кристаллы фуллеритов, полученные в условиях микрогравитации, обладают лучшими структурой и свойствами, чем их наземные аналоги, и представляют собой новый класс полупроводников.

Космонавт поделился видеозаписью выполнения эксперимента. "Выполнили подготовку эксперимента "Фуллерен", цель которого состоит в выращивании уникальных совершенных кристаллов фуллеренов из газовой фазы в условиях микрогравитации с размерами порядка нескольких миллиметров. Фуллериты - сравнительно недавно открытая третья кристаллическая форма углерода", - рассказал Кононенко.