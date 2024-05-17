Как будет развиваться ситуация на Украине в долгосрочной перспективе (Lidovky, Чехия)

Lidovky: в Чехии посоветовали Европе смириться с тем, что Украина проиграла

Перспективы конфликта на Украине дают Западу все меньше поводов для оптимизма, пишет Lidovky. Европейцы устали помогать Киеву, но других вариантов у них нет. Конфликт закончится не так, как хотелось бы Западу, и ему придется с этим смириться, пишет автор статьи.

Ян Махачек

Сначала поговорим о текущей ситуации на Украине. Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом. Скажем, россияне хотят воспользоваться тем, что Украине придется укрепить оборону под Харьковом, а значит, ослабить ее на Донбассе. Потом русские начнут наступать и там.

Однако текущие события дают повод попытаться найти ответ и на те вопросы, которые постоянно витают в воздухе и касаются дальнейших перспектив украинского вооруженного конфликта.

Они поступят так же, как в Чечне?

Первый вопрос касается Харькова. Мы часто успокаиваем себя тем, что русские якобы не будут захватывать большие украинские города. Мол, на это у них не хватит солдат, ведь потребовались бы миллионы оккупантов. Но все не так. Русским достаточно подобраться к окраинам, откуда будет бить артиллерия, а потом разрушить города, то есть большие города, до основания.

Так они поступили в Чечне, в Сирии, а теперь проделывают то же на востоке Украины. Если смогут, они поступят так же снова. На руинах уже никого не останется, и никакой оккупационной администрации уже не понадобится. Прежде чем люди туда вернутся (если вернутся вообще), пройдет немало времени, как в Сирии.

США наконец раскачались и отправили Украине боеприпасы и оружие на десятки миллиардов долларов. Есть мнение, что Украине их хватит до следующей весны. Однако, как нам известно, боеприпасов и оружия мало. Так же остро Украина нуждается в бойцах, и их не хватает. На Украине даже мобилизуют заключенных, как это сделала Россия еще два года назад.

В этой связи не только в Польше, в Прибалтике и Германии, но и у нас политики спорят, не следует ли каким-то образом "отлавливать" и отправлять на фронт украинцев, которые проживают в наших странах и которым украинские власти отказали в консульских услугах и выдаче паспортов.

Добавлю, что принудительные "депортации" были бы возможны только в том случае, если бы мы изменили конституцию, законы и отказались от международных соглашений по правам человека. Людей, которым мы дали убежище и визы, нельзя никуда депортировать. Если мы изменим конституцию, законы и договоры — да. Но вы же знаете, сколько у нас на это уходит времени?

Вопрос также в том, каким будет боевой дух и воля у этих "новобранцев". Правда, судить тут не наше дело. Давайте лучше мы, чехи, подумаем, каким был бы наш боевой дух, если бы мы более двух лет сопротивлялись тому, что происходит с Украиной. Хотя есть те, кто считает, что на войне так всегда.

Герои, богатыри уже перебиты, а представители власти хватают убогих, зевак и других несчастных в деревнях. Даже крестьян от сохи. Мол, так было всегда, есть и будет. Наверное. У меня нет ответа. Вот только мне кажется, что раз мы помогаем Украине финансово, мы можем ей помочь и с мотивацией призывников. Россия платит своим солдатам солидные суммы. Мы, конечно, на это не пойдем. Но тогда нам, пожалуй, придется смириться с тем, что этот конфликт закончится не тем, чем бы нам хотелось.

Непреодолимая красная черта

Другой вопрос касается того, могут ли западные государства отправить на Украину солдат. Пока эту идею поддержала Франция, а для других стран, таких как Германия, это непреодолимая красная черта. Для НАТО в целом это якобы неприемлемо, но польский министр иностранных дел Радослав Сикорский говорит, что солдаты на Украине уже давно есть и что он готов их от души поблагодарить.

Одни понимают, что заявления подобного рода делают, чтобы ввести Россию в сомнения и что никто всерьез о таком не задумывается. Однако есть много тех, кто уверен, что об этом будут говорить так долго, что когда это наконец произойдет, то это никого уже не удивит.

Военный историк Эдвард Луттвак недавно написал на сервере UnHerd.com, что если НАТО хочет, чтобы Украина не проиграла, то некоторым странам придется отправить туда солдат, и точка. Если мы не против, чтобы Украина потерпела поражение, то давайте отправлять никого не будем. И тоже точка. Луттвак констатирует это спокойно и без эмоций, ничего нам не навязывая. Он не верит, что Россия может применить ядерное оружие.

Двинутся ли русские далее на Запад?

В Швейцарии вскоре состоится мирная конференция, на которую приглашает украинский президент Владимир Зеленский. Можно ли ожидать от нее результатов, ведущих к миру? Нет. Эта конференция, которая пройдет в нейтральной Швейцарии, нужна для поддержки Украины, для мобилизации новой помощи. Там будут убеждать страны глобального Юга встать на сторону Украины и так далее. Ничего плохого в этом нет, но без участия России мира не будет. Когда начнутся серьезные переговоры о мире или перемирии, общественность, вероятно, узнает об этом последней.

В недавней статье на подобную тему я писал, что даже нынешняя американская администрация хочет как-нибудь прекратить конфликт еще до осенних президентских выборов, потому что не хочет, чтобы "немедленное прекращение конфликта" стало козырем Дональда Трампа.

Однако сейчас американское внимание приковано практически исключительно к Ближнему Востоку. Субботняя титульная страница "Нью-Йорк таймс": три статьи о Газе, а о российском наступлении под Харьковом ни слова. Сейчас Украина в американской политике малозначительна.

А может, все-таки есть поводы для оптимизма? Пойдут ли русские дальше на Запад? Те, кто в этом убеждены, говорят, что не ранее, чем через четыре года. Но четыре года — весьма продолжительный срок, чтобы к этому подготовиться. Может, еще что-то обнадеживающее? Во время битвы за Британию в 1940 — 1941 году тоже преобладали хмурые настроения.