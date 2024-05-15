Директор ФСВНГ Золотов подтвердил передачу на вооружение Росгвардии танков и артиллерии

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Росгвардия начала получать на вооружение тяжелую бронетехнику и артиллерию, об этом заявил и. о. директора Росгвардии Виктор Золотов после выступления в Совете Федерации.

Золотов, выступивший на пленарном заседании в Совфеде, ответил на вопросы журналистов, в том числе и по оснащению Федеральной службы войск национальной гвардии тяжелым вооружением. По словам пока еще и. о. директора Росгвардии, техника начала поступать, в том числе танки и артиллерия. Процесс идет, другие подробности он не сообщил.

Мы как раз и говорили, поднимали вопрос по необходимости того, чтобы у нас было тяжелое вооружение, танки, артиллерия, минометы. (...) Танков у нас сейчас 36, артиллерия передается, минометы.

— заявил Золотов.

О том, что у подразделений Росгвардии появится своя тяжелая бронетехника, а также артиллерия, сообщалось в конце июня прошлого года. Решение об усилении подразделений ФСВНГ было принято после «похода на Москву» Евгения Пригожина с отрядами ЧВК «Вагнер».

Отметим, что Внутренние войска МВД имели в своем составе танки и артиллерию, но в 2006 году российские власти решили, что такое вооружение слишком избыточно. Впоследствии вопрос возвращения тяжелой бронетехники отрядам ВВ МВД, а потом Росгвардии неоднократно поднимался, но так и не был решен. Только в 2023 году положительное решение было принято, да и то «со скрипом».