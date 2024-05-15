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Суперкомпьютер Aurora на компонентах Intel стал самым производительным в мире в задачах ИИ

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Суперкомпьютер Aurora
Суперкомпьютер Aurora.
Источник изображения: Argonne National Laboratory

10,6 ExaFLOPS

Суперкомпьютер Aurora, создаваемый на основе компонентов Intel, преодолел экзафлопсный барьер и достиг самой высокой производительности в задачах искусственного интеллекта. 

Система, которую установили в Аргоннской национальной лаборатории, опирается на процессоры Intel Xeon CPU Max и графические ускорители Data Center GPU Max. Aurora строится уже какое-то время, но лишь сейчас система достигла 87% операционной мощности благодаря запуску в работу 9234 узлов. 

Intel объявила, что Aurora показала производительность в 1,012 ExaFLOPS в классических задачах, а в задачах ИИ показатель составил 10,6 ExaFLOPS, что сделало Aurora самым мощным суперкомпьютером в этой сфере. 

Aurora состоит из 10 624 блейд-серверов с 21 248 процессорами Intel Xeon CPU Max и 63 744 ускорителями Intel Data Center GPU Max (Ponte Vecchio).  

Стоит сказать, что, хотя Aurora и стал самым мощным суперкомпьютером для задач ИИ, в классических задачах, то есть с учётом производительности FP64, лидером остаётся система Frontier на компонентах AMD с результатом 1,206 ExaFLOPS.  

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