В России научились выполнять сложный ремонт авиационных двигателей CFM56, которые устанавливают на Airbus A320 и Boeing 737

Такие работы выполняет S7 Technics

Входящая в S7 Group компания S7 Technics освоила сложный капитальный ремонт двигателей CFM56-5B и 7B, используемых в самолётах Boeing 737 и Airbus A320. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в трёх авиакомпаниях. Услуга может быть очень востребована, так как на самолётах, эксплуатируемых в России, около 800 двигателей CFM56. И больше всего таких лайнеров у «Аэрофлота». К тому же капитальный ремонт дешевле покупки подержанного двигателя, а купить новый нет возможности из-за санкций.

S7 Technics освоила капитальный ремонт модулей турбины низкого давления, компрессора низкого давления и газогенератора (горячей части).

Как рассказал Алексей Синицкий, директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting, CFM56 — один из самых распространённых в мире авиадвигателей. Силовая установка отличается большим сроком службы — 40–60 тыс. лётных часов или 10–20 тыс. взлётно-посадочных циклов без снятия с крыла (примерно 8–12 лет).