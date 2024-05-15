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Техкульт

Mayman Aerospace превратила летающий мотоцикл Razor в боевой беспилотник

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Mayman Aerospace Razor

Калифорнийская компания Mayman Aerospace представила концепт нового типа реактивных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (HS VTOL) Razor, оснащенных искусственным интеллектом. Область его применения — от доставки медикаментов до воздушных атак ракетами Hellfire.

Впервые Razor был представлен публике, как летающий мотоцикл для пилота-человека, однако Mayman Aerospace модифицировала его для использования в качестве боевого беспилотника. Аппарат будет оснащен четырьмя поворотными турбинными двигателями с регулируемой тягой, работающими на различных видах тяжелого топлива.

Mayman Aerospace Razor

В зависимости от модификации Razor сможет перевозить от 45 до 450 кг полезного груза во внутреннем отсеке или на внешней подвеске на высоте до 6000 м со скоростью до 800 км/ч. Для взлета и посадки ему достаточно площадки размером 3 х 3 м. Он также сможет зависать в воздухе, а благодаря ИИ-программе навигации и управления Skyfield интегрируется с другими системами разведки и наблюдения. В планах Mayman Aerospace выпуск нескольких типов Razor для различных миссий, включая доставку военных и гуманитарных грузов, выполнения функций беспилотной мишени, а если вместо груза установить боеголовку, то Razor превращается в недорогую крылатую ракету.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
AGM-114
Проекты
БПЛА
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