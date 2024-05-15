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Техкульт

Первый в мире космолет с клиновоздушным ракетным двигателем потерпел крушение еще до начала испытаний

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Polaris MIRA I

Немецкий стартап Polaris Spaceplanes сообщил о переходе к созданию следующей модели своего «космического самолета» MIRA II после того, как MIRA I потерпел крушение на старте. Аппарат совершил аварию на скорости 169 км/ч, его планер необратимо поврежден. Но главное – основные клиновоздушные ракетные двигатели так и не были включены, поэтому испытания провалились.

Создатели MIRA I настолько уверены в своем детище, которое не взлетело, что сразу готовят еще больший аппарат для следующих тестов. Их оптимизм удивляет наблюдателей — до сих пор такие системы никогда не использовались вне лабораторий. Клиновоздушный двигатель представляет собой версию реактивного двигателя, который «вывернули наизнанку». Струи раскаленного газа в нем обтекают специальную панель, оставаясь открытыми со всех остальных сторон.

Polaris MIRA I

Смысл клиновоздушной ракетной системы в том, чтобы использовать разницу в давлении воздуха на разных высотах для регулирования реактивной струи. В обычном двигателе ее параметры ограничены колоколом выпускной дюзы. В клиновоздушном двигателе окружающая среда сама является частью системы и непосредственно влияет на форму и поднимающую силу реактивной струи. Но это лишь в теории. Предполагается, что клиновоздушный двигатель будет самостоятельно компенсировать все негативные эффекты во время полета в разреженной среде. И это позволит увеличить эффективность перемещения в стратосфере, а также ближнем космическом пространстве. Polaris Spaceplanes сразу изготовила планер в виде треугольного аппарата многоразового использования, так как его создатели уверены в своем успехе. И авария первого прототипа не повлияла на их энтузиазм.

Polaris MIRA I

Александр Мартыненко

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Страны
Германия
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