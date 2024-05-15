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Техкульт

Аккумуляторные жилеты SiMaxx обеспечат солдат будущего двойным запасом энергии

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Солдаты

Несмотря на достижения военных технологий и роботизацию требования к физическим возможностям солдат будущего остаются предельно жесткими: они должны нести на себе несколько десятков килограмм боевого снаряжения. Но облегчить их ношу могут сверхплотные носимые аккумуляторы (CWB) нового поколения компании Amprius.

Идея новой разработки для армии США — создание универсального носимого источника питания для любого электронного оборудования, необходимого для ведения современной войны. Он будет иметь более тонкую конфигурацию, прилегать к телу и со временем заменит устаревшие аккумуляторы. Изделие SiMaxx от Amprius — это специальные аккумуляторы, в которых обычный графитовый анод заменят кремниевым из нанопроволоки, что позволит увеличить «запас» ионов лития в 10 раз и повысит энергоемкость. Это обеспечит удельную плотность энергии по весу на уровне 500 Вт⋅ч/кг и по объему — 1300 Вт⋅ч/кг, что является наивысшими показателями среди подобных аккумуляторов. Столь высокая плотность энергии даст возможность SiMaxx вдвое увеличить отдаваемую энергию по сравнению с ныне действующими моделями аккумуляторов, а военнослужащим — увеличить свой потенциал питания носимой электроники и более длительное время участвовать в миссиях без необходимости подзарядки. В минувшем году система SiMaxx энергоемкостью 390 Вт⋅ч/кг с гелевым полимерным электролитом была успешно протестирована на способность противостоять попаданию пулям, для чего в батарею… забивали гвозди. Для удобства аккумуляторные рюкзаки объединят с бронежилетом. Проект CWB предполагается реализовать в течение шести лет.

Александр Агеев


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США
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