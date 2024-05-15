Евросоюз переписал историю своего участия в войне с Россией.

В Евросоюзе аннулировали позицию главы своей дипломатии Жозепа Борреля о необходимости победить Россию «на поле боя», хотя его фраза уже вошла в историю. Правда, в Брюсселе не стали извиняться, поступив более нагло: согласно новой позиции, Борреля оболгали. Чего испугался ЕС, если заголосил о мире?

Европа начала переписывать свою историю в понедельник, 13 мая, когда официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал "дезинформацией и искажением реальности" тот факт, что Евросоюз стремился победить Россию на поле боя. По его словам, победы на поле боя хочет Россия, тогда как Евросоюз – это "организация, основанная на философии мира".

Как было написано в одной европейской книге по схожему поводу, "война это мир", а "Океания всегда воевала с Ост-Азией".

Словак Петер Стано соотносится с Жозепом Боррелем так же, как Сергей Лавров с Марией Захаровой. То есть начальник Стано и глава европейской дипломатии 9 апреля 2022 года написал в своем официальном аккаунте в X (заблокирован в России), что "война должна быть выиграна на поле боя", а теперь его подчиненный заявляет, что такого не было, хотя в те времена тоже работал с Боррелем.

Продолжим напоминать. Два дня спустя, 11 апреля, перед совещанием о военных мерах поддержки Киева с главами МИД стран ЕС в Люксембурге Боррель подтвердил свою позицию, сделав вид, что он кто-то вроде Капитана Очевидность. "Войны выигрывают или проигрывают на поле боя", – заявил дипломат журналистам.

Впоследствии эта формула с "полем боя" неоднократно появлялась в речах поляков, прибалтов и некоторых других европейцев, но именно Борель стал первым высоким представителем ЕС, кто выступил за военное решение российского вопроса. Более того, его заявление прозвучало именно тогда, когда Москва и Киев через своих представителей (включая глав МИД) в Стамбуле обсуждали параметры мирного соглашения и даже парафировали его.

По официальной версии, после этого в Киев позвонил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со словами "давайте воевать", а Боррель выступил примерно с тем же тезисом на весь мир.

Поэтому, хотя Стано и симулирует амнезию, "ястребиный" почин Борреля все-таки был, он гремел и запомнился многим. Спустя три месяца, когда переговоры Москвы и Киева уже провалились, о нем упоминал и президент России Владимир Путин.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, – сказал глава российского государства на встрече с руководством Госдумы. – Что здесь скажешь, пусть попробуют".

И они попробовали, результаты – на табло. Так называемое весенне-летнее контрнаступление ВСУ 2023 года, на которое Запад и лично Боррель возлагали огромные надежды, не только полностью провалилось, но и плавно перешло в наступление ВС РФ, в ходе которого украинцы почти ежедневно покидают какой-нибудь населенный пункт, а иногда сразу несколько.

"Россия не просто медленно наступает в одном месте, а сразу в четырех, то есть по всей линии фронта", – передает обозреватель Ник Пэтон Уолш для канала CNN, где последние два года в той самой "победе Украины на поле боя" сомневаться было не принято. Впрочем, по наблюдению Уолша, за последние трое суток поменялась даже риторика украинских властей, прежде стабильная в победных реляциях.

По совпадению примерно в это же время происходило согласование состава нового правительства России. И переутверждаемый на своем посту Сергей Лавров, обращаясь к Совету Федерации, повторил тезис президента: "Если Запад хочет биться на поле боя – пожалуйста". Петер Стано, пытаясь переписать историю, реагировал уже на высказывание Лаврова, который, кстати говоря, фамилию Борреля хотя и упомянул, но в другом контексте. Однако для истерики с беспомощными опровержениями в Брюсселе хватило и этого: знает кошка, чье мясо съела.

О причинах такого поведения можно узнать не только на канале СNN, а буквально из всех крупных СМИ Европы, которые выходят в эти дни. Для примера процитируем французскую Le Monde:

"Украинский коллапс возможен в любой момент, и мы должны быть к нему готовы".

Вот ведомство Борреля к нему и готовится, как умеет. Пытается делать вид, что "броска перчатки" в лицо России просто не было, чтобы не разделять с ВСУ военное поражение. Европа, мол, всегда хотела мира, не воевала ни секундочки, а значит, и проиграть войну не могла.

Это кривляние в пользу бедных, но западные лидеры поставили на кон свою репутацию, поэтому выбрали отрицание общеизвестной реальности в надежде, что с ними просто устанут спорить, как со стенкой.

Еще один большой друг Киева и один из ключевых менеджеров Запада по снабжению ВСУ – генсек НАТО Йенс Столтенберг – в ноябре прошлого года даже заявил, что на самом деле украинцы уже достигли "великих побед на поле боя". К большому огорчению Столтенберга, журналисты все же решили уточнить у него, какие победы имеются в виду, но добавить генсеку было нечего.

Более того, вся конференция в Швейцарии – одна большая попытка отрицать реальность. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз озвучит там свой "мирный план", который, по сути, является требованием к России о капитуляции и ни на йоту не изменился (то есть не приблизился к реальности), несмотря на разгром ВСУ в 2023-м и бегство с позиций в 2024-м.

Сколько веревочке ни виться, конец неизбежен. Задача Борреля и Столтенберга (а вероятно, что и президента США Джо Байдена) как-то дотянуть без репутации до осени и уйти на пенсию в общество внуков, которые не будут донимать неприятными вопросами типа "как же это ты, дед, поверил, что Россию можно победить на поле боя? совсем плохой был?".

Сложнее с Зеленским, но мирные переговоры с Россией, кажется, не светят и ему. После 20 мая он утрачивает полноценную легитимность, что делает любые договоренности с ним сомнительными – впоследствии новые власти Украины могут аннулировать их задним числом.

Выбирать ему остается между пенсией и тем самым "полем боя", где у Киева дела идут особенно плохо. Это, впрочем, не означает, что Россия от мирных переговоров отказывается, – у нее на "поле боя" свет клином не сошелся. Но это будут переговоры с новым руководством Украины при новом руководстве ЕС и США, если такое появится и откажется от отрицания реальности, благо провал Байдена, Борреля, Зеленского, Столтенберга и прочих уходящих натур – это не их личный провал.

В том числе и поэтому представитель Еврокомиссии (которая, как ни крути, переживет Борреля) неловко клевещет о том, что Океания никогда не воевала с Евразией. На внутренней аудитории это в какой-то степени подействует – европейцы показали, что легко клюют на мифы, включая и миф о "победе над Россией на поле боя". А вот на саму Россию уже не подействует. Она знает, кто ей враг, и ей решать, что считать "полем боя".

Россия не злопамятна. Однако она разозлилась, а память у нее хорошая.

Дмитрий Бавырин