"Просьбы с дрожью в голосе". Зачем Блинкен приехал на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи в Киеве, 14 мая 2024 года.

Полковник Ходаренок: Зеленский попросит Блинкена ускорить поставки вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом на Украину, чтобы послать «сильный сигнал уверенности» Киеву на фоне неудач ВСУ на поле боя. О чем он будет разговаривать с военно-политическим руководством Украины - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Направить «сильный сигнал»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая. Это стало первым визитом представителя администрации президента США Джо Байдена на Украину после задержки американского финансирования, сообщил телеканал CNN.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью, в которой подчеркнет неизменную поддержку Украины Соединенными Штатами по всем направлениям, включая военную, экономическую, энергетическую сферу и строительство демократических институтов.

Глава Госдепа также расскажет о стратегических успехах, которых Украина достигла в ходе продолжающихся военных действий против Вооруженных сил России. По словам источника CNN, он намерен направить «сильный сигнал уверенности украинцам» на фоне неудач ВСУ на поле боя. Как отмечает CNN,

визит состоится на фоне наступательной операции России на северо-востоке Украины: за последнюю неделю на этом направлении ВС РФ добились нескольких крупных тактических успехов.

Кроме того, за несколько недель до поездки Блинкена Байден подписал пакет помощи иностранным государствам на сумму $95 млрд, который включает в себя почти $61 млрд для Украины. Это произошло после успешной шестимесячной кампании Белого дома по привлечению поддержки Республиканской партии США, которая ранее упорно сопротивлялась отправке такого объема средств за рубеж.

«Миссия государственного секретаря США на Украине на самом деле заключается в том, чтобы рассказать Киеву о том, как будет осуществляться наша дополнительная помощь, чтобы помочь Украине укрепить оборону, дать им возможность все чаще перехватывать инициативу на поле боя, причем заглядывая вперед», - сказал источник CNN в администрации.

По его словам, Блинкен также обсудит другие шаги, которые США предпринимают, "чтобы предоставить украинцам долгосрочные гарантии и обязательства в области безопасности, включая двустороннее соглашение о безопасности".

Во время своего уже четвертого визита на Украину глава Госдепа также запланировал встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также представителями гражданского общества и частного сектора Украины.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен перед встречей в Киеве, Украина, 6 сентября 2023 года Источник изображения: Brendan Smialowski/Pool/AP

Согласно официальному заявлению Госдепартамента, они «обсудят обновления на поле боя, влияние новой американской помощи в области обороны и экономики, долгосрочные обязательства в области безопасности и другие обязательства, а также текущую работу по поддержке восстановления экономики Украины».

"Помочь выбраться из ямы"

Всего за несколько дней до прибытия в Киев Энтони Блинкена высокопоставленный украинский генерал заявил, что ситуация на северо-востоке Харьковской области «значительно ухудшилась». Официальные лица США признают, что снижение поддержки со стороны США из-за разногласий в конгрессе существенно усугубило и так сложную ситуацию на Украине.

«Нет сомнений, что за это пришлось заплатить Мы делаем все, что в наших силах, чтобы как можно скорее оказать эту помощь. Но сейчас непростой момент», - сказал сам Блинкен в эфире CBS.

По словам источника CNN, часть дополнительной помощи США уже находится на переднем крае. В частности, Вашингтон начал поставлять дальнобойные тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS, «особенно с учетом действий России прямо сейчас в Харькове».

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

«Это тяжелая борьба. В этом нет сомнений. Но у нас есть большая уверенность в том, что украинцы будут все более эффективно оттеснять россиян назад по мере поступления нашей помощи как от Соединенных Штатов, так и от других союзников и партнеров», - сказал чиновник.

При этом официальные лица сообщили CNN, что между утверждением многомиллиардного пакета для Украины и поступлением большей части помощи, которая существенно изменит ситуацию на передовой, пройдет некоторое время.

Западная разведка считает, что Россия рассматривает этот разрыв во времени поставок как «окно возможностей» и стремится использовать его для дальнейшего наращивания своих воздушных и наземных атак на ВСУ и объекты страны.

В то же время официальные лица США находят способы быстрого обеспечения жизненно важных военных поставок на Украину. В частности, в этих целях используется так называемый механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий президенту США своим решением отправлять Украине вооружение и военную технику с военных складов на территории США. Так, буквально через несколько минут после того, как Джо Байден подписал законопроект о помощи, США объявили о выделении пакета на $1 млрд, и президент тогда заявил, что поставки оборудования на Украину начнутся «в ближайшие несколько часов».

На прошлой неделе США объявили об очередном пакете PDA стоимостью $400 млн и продажах высокомобильных армейских ракетных систем М142 HIMARS, которые ВСУ не без успеха используют против российской армии, на сумму $30 млн. В начале текущей недели советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал выделение третьего пакета PDA в ближайшие дни, «чтобы существенно ускорить темпы поставок».

«Задержка поставила Украину в затруднительное положение, и мы пытаемся помочь ей выбраться из этой ямы как можно быстрее», - сказал Салливан.

О чем будут говорить?

По большому счету, содержание беседы Блинкена и Зеленского большим секретом быть не может. Президент Украины попросит (причем максимально убедительно, возможно, с дрожью в голосе и слезами на глазах) государственного секретаря максимально ускорить поставки вооружения и военной техники (хотя, надо отметить, эти просьбы не совсем по адресу Блинкена, все-таки поставки оружия в США проходят по другому ведомству).

Сейчас Украина наиболее заинтересована в боеприпасах к ствольной и реактивной артиллерии, противотанковых ракетных комплексах, средствах ПВО (автоматизированные системы управления, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы и ракеты к ним), многофункциональных истребителях, авиационных средствах поражения и прочем.

Кроме того, Украине в ближайшее время предстоит масштабная мобилизация. В ряды вооруженных сил планируется призвать сотни тысяч человек, весь этот контингент надо обеспечить обмундированием, снаряжением, стрелковым вооружением и запасом боеприпасов, продовольствием и медицинским имуществом. Затем необходимо провести целый цикл учений, на что также потребуются немалые средства.

Скорее всего, именно об этом и будут говорить Энтони Блинкен и Владимир Зеленский, а в завершение беседы государственный секретарь США пообещает президенту Украины все его просьбы довести до президента Байдена в полном объеме.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок