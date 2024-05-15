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Газета.ru

Задержан главный кадровик Минобороны. На протяжении 13 лет он отвечал за защиту гостайны

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Источник изображения: Владимир Астапкович/РИА Новости

Следствие потребовало арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны РФ

Юрий Кузнецов задержан по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС. В чем подозревают главного кадровика в Минобороны пока неизвестно, однако у него дома и на работе прошли обыски.

Следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", - рассказали в суде.

Как сообщается на официальном сайте суда, заседание запланировано на 18:25 по московскому времени в понедельник. На данный момент результаты рассмотрения материалов дела не опубликованы. В чем именно подозревается Кузнецов тоже пока неизвестно. Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на источники подтверждает, что генерал-лейтенант арестован и помещен в СИЗО.

Полный тезка

Официальной информации от Минобороны на данный момент не поступало. Однако в архивах 235-го гарнизонного военного суда ранее появилась запись о деле, касающемся Юрия Васильевича Кузнецова, у которого полностью совпадают инициалы с начальником Главного управления кадров Минобороны. Из этих записей видно, что 13 мая проходило заседание по вопросу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Кузнецова. При этом известно, что в этот день генерал-лейтенант на своем рабочем месте отсутствовал.

По данным ТАСС, у него дома и на работе прошли обыски.

"Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

Кузнецов возглавляет Главное управление кадров Минобороны с мая 2023 года. До этого, с 2010 года, он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил. Это ведомство обеспечивало министерство обороны необходимой информацией для эффективного управления армией. Кузнецов также имел опыт работы в сфере защиты государственной тайны. Он был награжден орденом Александра Невского, орденом "За военные заслуги" и орденом Почета за свои заслуги.

Коррупция в Минобороны

23 апреля следственные органы задержали занимавшего должность замминистра обороны Тимура Иванова. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его. Иванову предъявлены обвинения в получении взятки на сумму не менее 1,185 миллиарда рублей в период с 2018 по 2023 год. По версии следствия, коррупционная схема касается услуг по ремонту здания городской усадьбы Волконской - А. К. фон Мекка XІХ-XХ веков в Москве, которое находится напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также строительства усадьбы "Панкратово" в Тверской области.

Следствие считает Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина бенефициарами этих проектов. А обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов помогал Александр Фомин, соучредитель компании "Олимпситистрой" и один из ведущих подрядчиков в оборонном ведомстве. Иванову и Бородину предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере согласно части 6 статьи 290 УК РФ, а Фомину - в даче взятки в особо крупном размере согласно части 5 статьи 291 УК РФ. Все трое находятся под стражей.


Геннадий Свидригайлов

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