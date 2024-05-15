Дроны на вырост: как развиваются необитаемые подводные аппараты

Разработку сверхбольших морских беспилотников ведет целый ряд стран

В последнее время в медийном пространстве часто появляются сообщения о сверхбольших (массой более 10 т) морских дронах, так называемых автономных необитаемых подводных аппаратах (АНПА). Так, в начале мая 2024 стало известно об испытаниях в США сверхбольшого подводного дрона Orca («Косатка») от компании Boeing. Ранее в феврале этого года Агентство перспективных разработок DARPA и компания Northrop Grumman проводили тесты дрона Manta Ray. Насколько продвинулись разработки в этой области и как обстоят дела с российскими аналогами, разбирались «Известия».

Разработки США

Всего ВМС США заказали шесть аппаратов Orca со следующими характеристиками: длина 26 м, ширина 3 м, водоизмещение 80 т. Дальность плавания составляет около 6,5 тыс. морских миль на экономичной скорости около трех узлов, максимальная же скорость составляет восемь узлов. Автономность достигает нескольких месяцев. Отличительной особенностью является модульность нагрузки данного аппарата, что позволяет его использовать для решения широкого круга задач. То есть в зависимости от оснащения «Косатка» сможет ставить мины, вести противоминные, противолодочные и противокорабельные действия, осуществлять разведку и решать целый круг иных задач. Аппарат оснащен дизель-электрической энергетической установкой с литий-ионными аккумуляторными батареями, которые заряжаются от дизель-генераторов при ходе в надводном положении. Американцам предстоит разработать концепции операций таких дронов, создать модули полезной нагрузки и провести их интеграцию в состав беспилотника. В ближайшем будущем они планируют именно на этих АНПА отработать групповые действия таких робототехнических средств.

Американский подводный аппарат Manta Ray во время испытаний Источник изображения: Фото: Northrop Grumman

Характеристики создаваемого компанией Northrop Grumman по заказу Пентагона подводного аппарата Manta Ray пока неизвестны. Внешне он похож на гигантского ската. Предполагается что это подводный дрон модульной конструкции, способный нести разнообразную нагрузку, в зависимости от поставленных задач.

Другие страны

Разработкой и созданием сверхбольших АНПА занимается и ряд других стран. Так Южная Корея на выставке MADEX-2023 в ОАЭ представила модель аппарата Combat от компании Hanwha Ocean водоизмещением 60 т и длиной в 23 м. Он имеет воздухонезависимую энергоустановку и литий-ионные аккумуляторы, что позволит ему длительно находиться под водой. Две торпеды на борту АНПА и гидроакустическая станция дадут возможности Combat вести борьбу с надводным и подводным противником. На той же выставке китайская судостроительная корпорация CSSC впервые показала изображение тяжелого АНПА, обозначенного как CSSC-705. Размеры, водоизмещение и тип энергоустановки неизвестны.

Автономный необитаемый подводный аппарат Combat от компании Hanwha Ocean из Южной Кореи Источник изображения: Фото: Naval News

В мае на военно-морской выставке DSA в Малайзии был представлен подводный аппарат UUV300CB от китайской компании Poly Technology длиной 11,5 м, диаметром 1,6 м и массой в 50 т. Электрический двигатель позволяет развивать максимальную скорость до 12 узлов. Аппарат может погружаться на глубину до 300 м и преодолевать до 450 морских миль. Также показан и вариант UUV300CD, оснащенный торпедными аппаратами.

Северная Корея не отстает от других стран в создании боевых подводных роботов и в прошлом году провела два испытания ударных аппаратов Haeli-1 (Цунами-1) и Haeli-2 (Цунами-2). Характеристики не раскрываются, известно, что аппараты имеют радиус действия до 600 км и 1000 км соответственно.

Японский автономный необитаемый подводный аппарат Long Endurance Источник изображения: Фото: Naval News

В начале мая агентство технологий и логистики минобороны Японии (ATLA) совместно с компанией Mitsubishi представили АНПА Long Endurance длиной в 10 м. Считается, что этот аппарат может двигаться под водой целую неделю на скорости 10 узлов. Ведутся работы по созданию сверхбольших подводных дронов в Индии, Великобритании и Австралии.

А как дела обстоят в России?

Пожалуй, самым известным отечественным сверхбольшим АНПА является «Посейдон». Это «оружие Судного дня», то есть в случае ядерного нападения он должен будет достичь территории Соединенных Штатов и произвести атомный взрыв. В результате появится радиоактивная волна огромных размеров, сметающая всё на своем пути. «Посейдон», предположительно, имеет массу 100 т, длину 25 м, способен погружаться на глубину до километра и имеет скорость 60–70 узлов. Можно предполагать, что он может нести различную нагрузку. А благодаря своему двигателю может продолжительное время оперировать на морских просторах.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Другим сверхбольшим отечественным аппаратом является создаваемый в ЦКБ МТ Рубин «Суррогат» водоизмещением 40 т и длиной порядка 17 м. Он создается для отработки на нем противолодочных операций российским ВМФ (ранее в состав Советского флота входили специальные лодки-мишени). Также может решать и задачи связи и разведки, отдельно от подводной лодки-носителя, обеспечивая скрытность последней. На выставке «Армия-2022» был представлен концепт атомной подводной лодки «Арктур», на которой было размещено два «Суррогата-В». Буква В обозначает «Ведомый».

Не исключено, что в рамках проекта «Гармония», целью которого является создание морских подводных защищенных районов для обеспечения базирования атомных ракетных подводных крейсеров, также могут создаваться сверхбольшие подводные аппараты. Еще одним малоизвестным проектом российских АНПА является «Цефалопод», предположительно предназначенный для борьбы с подлодками противника.

Массовое внедрение сверхбольших подводных аппаратов, которые объективно дешевле существующих атомных и неатомных подводных лодок, позволит в будущем насытить флоты военной техникой, способной контролировать значительные морские просторы. При этом можно будет высвободить подводные лодки с экипажами на борту для решения более важных задач.

Подлодка «Арктур» в подводном положении. Концепт ЦКБ МТ «Рубин» Источник изображения: Фото: ЦКБ МТ «Рубин»

Все вышеперечисленные сверхбольшие подводные дроны на данный момент не являются готовыми элементами боевого состава флотов. Пока идет выработка концепций их использования, технологий строительства, определение места дронов в общей системе борьбы на море. Необходимо отработать и системы управления такими объектами, в том числе и с применением технологий искусственного интеллекта. Можно сказать, что это скорее демонстраторы перспективных технологий, хотя уже и не такого далекого будущего.

В целом мы можем наблюдать в настоящее время создание нового поколения морского подводного оружия. Просторы Мирового океана в ближайшем будущем станут бороздить подводные терминаторы, готовые уничтожать как различные плавсредства и объекты противника, так и друг друга.

Дмитрий Болтенков