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Известия.ru

В России заявили о 2 тыс. случаев нарушений при гособоронзаказе в 2023 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В России в 2023 году возбудили более 180 уголовных дел на исполнителей государственного оборонного заказа. Об этом Служба финансовой разведки Росфинмониторинга сообщила 14 марта в своем ежегодном отчете.

«Более 2 тыс. материалов направлено (Росфинмониторингом. — Ред.) в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 году в отношении более 50 тыс. исполнителей и соисполнителей в целях минимизации рисков, по результатам рассмотрения возбуждено более 180 уголовных дел, сохранено от преступных посягательств (расторгнуты контракты) более 6 млрд рублей, возмещено в бюджет свыше 300 млн рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом в 2022 году Росфинмониторинг отправил в надзорные органы только 500 материалов, касающихся нарушений использования предприятиями бюджетных средств, выделенных для исполнения гособоронзаказа. Таким образом, количество заявлений за год выросло в четыре раза. Сумма сомнительных контрактов здесь увеличилась за тот же период в шесть раз — в 2022 году она составляла 890 млн рублей.

Ранее 14 мая кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов указал, что контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа необходимо усилить. От этой меры будет зависеть эффективность использования бюджетных средств. Существенное усиление контроля, по мнению Белоусова, нужно в сфере капитального строительства и инвестиционных проектов. В число последних входит разработка новейших вооружений.


21 марта занимавший в то время пост главы Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за год предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, исполняющие гособоронзаказ, увеличили объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам почти в 22 раза. Работа идет с опережением графика.

В июле 2023 года Шойгу сообщал, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в сжатые сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения. По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, было увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
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