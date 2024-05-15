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Почему Харьков? (Al Khaleej, ОАЭ)

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Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР.
Источник изображения: © POOL

Al Khaleej: Москва нарастила военные действия, чтобы склонить Киев к переговорам

Никакая помощь от западных союзников не спасет Украину от поражения, пишет Al Khaleej. Сейчас российские войска активизировали военные действия на Харьковском направлении. По мнению редакции издания, так Москва преследует конкретную цель – усадить Киев за стол переговоров.

Неважно, прибудет новое американское оружие на Украину или нет, – это не изменит подход России к проведению специальной военной операции (СВО), которую она начала в феврале 2022 года, чтобы освободить восточные регионы Украины с русским большинством. НАТО не оставит Киев один на один в противостоянии с Москвой, начавшееся в 2014 году, то есть с момента воссоединения Крыма с Россией. Украина обещает окружить соседнюю страну, победить и разрушить единство российского государства и тем самым вывести её из борьбы за реорганизацию нынешнего мирового порядка.

Кремль всё это понимает, поэтому считает, что западное оружие, в том числе американское, поступающее на Украину, не изменит баланс сил на фронте. Россия подготовилась к длительной и жёсткой конфронтации и разработала средства противостояния, которые не позволят ВСУ одержать военную победу.

Таким образом, в течение последних нескольких месяцев Россия усиливала атаки по всем направлениям, добиваясь постоянных успехов на поле боя и ​​ставя украинские войска, страдающие от дефицита боеприпасов и оружия, в трудное положение.

Внезапное наступление на Харьковскую область (северо-восток Украины) является частью плана по установлению полного контроля над регионом. Харьков – это важный стратегический пункт; второй по площади и численности населения город Украины, расположенный в месте слияния рек Уды, Лопани и Харькова. Он является ключевым звеном, связывающим Крым, Донбасс и Кавказ, благодаря железнодорожной сети, которая соединяет запад, восток, юг и север Украины. В советское время Харьков был важным промышленным центром, особенно в области производства танков, тракторов, самолетов и артиллерии.

Российские войска за несколько дней смогли занять несколько городов и населенных пунктов Харьковской области, что заставило Вашингтон объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов, выразив уверенность, что Украина "способна отразить любое новое наступление России". Но реальность говорит об обратном. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил об ожесточенных боях, происходящих вдоль линии фронта, простирающейся на тысячу километров. Он признал сложное положение украинских войск в Харьковской области и заявил, что ситуация значительно ухудшилась, ведутся жёсткие оборонительные бои.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан, в свою очередь, считает, что Украина потеряет ещё больше войск, если решит защищать Харьковскую область. По его словам, в ближайшие недели могут произойти "очень мрачные события" для ВСУ на восточном фронте. Он также отметил, что предоставление Киеву других систем ПВО от западных союзников никак не поменяет удручающее положение ВСУ и не защитит их от авиаударов с воздуха

Очевидно, что Россия наращивает военную кампанию, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Очевидно, что Москва не проиграет на поле боя. Тем временем сторонники продолжения конфликта и предоставления Киеву дополнительных вооружений уже не так уверены, что Зеленский может победить. В конечном итоге необходимо предпринять конкретные шаги для мирного урегулирования конфликта и установить соответствующие механизмы для проведения переговоров, чтобы снизить риск расширения конфронтации.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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