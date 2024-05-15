Экс-генсек НАТО заявил, что Украину в границах 1991 года можно пригласить в альянс

Андерс Фог Расмуссен отметил, что одной из трудностей на пути вступления будет вопрос о том, как применить пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне, если "присоединяющаяся страна уже находится в состоянии войны"

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. /ТАСС/. Украину в границах 1991 года целесообразно пригласить в состав НАТО, но это не гарантия приема в одночасье. Такое мнение выразил бывший генеральский секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) в ходе мероприятия в Копенгагене, посвященного демократии.

Одной из трудностей на пути вступления Украины в НАТО будет вопрос о том, как применить пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне, если "присоединяющаяся страна уже находится в состоянии войны", признал Расмуссен. "Мы предложим всей Украине в границах 1991 года вступить в НАТО, а затем в Совете НАТО - Украина нам придется решать вопрос, как поступать с тем, что на востоке Украины все еще идут боевые действия", - продолжал он.

"Я думаю, что приглашение приступать к переговорам о членстве в НАТО проложит путь к миру. Это не эквивалентно приему Украины в НАТО в одночасье", - добавил Расмуссен.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.