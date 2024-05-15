Западная пресса: новый корвет ВМС Германии «Карлсруэ» усилит возможности в ближней морской зоне

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Мероприятие, на котором присутствовали высокопоставленные лица Германии из политики и бизнеса, подчеркнуло важность новых корветов в усилении надводной разведки и поражения морских целей, особенно в ближней морской зоне. Это событие осветило на своих страницах издание Naval Technology.

Мэр немецкого города Карлсруэ Габриэле Люзак-Шварц подчеркнула давнюю связь города с немецкими военно-морскими силами. Она и дала название третьему кораблю - «Карлсруэ».

Автор статьи Гарри МакНил пишет, что новые корветы, производимые совместным предприятием K130, в состав которого входят NVL Group, Thyssenkrupp Marine Systems и немецкие военно-морские верфи Киль, представляют собой технологический скачок в военно-морском деле. Оснащенные новыми технологиями, эти корабли готовы расширить оперативные возможности ВМС Германии.

Согласно данным GlobalData о немецком оборонном рынке, ВМС Германии имеют в составе своего флота пять корветов класса «Брауншвейг», которые были введены в строй в период с 2008 по 2013 годы.

Тим Вагнер, генеральный директор NVL Group, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул важность корветов в усилиях по модернизации ВМС Германии. Несмотря на проблемы в процессе строительства, включая интеграцию систем управления и развертывания вооружения, директор NVL Group подтвердил приверженность всех заинтересованных сторон обеспечению своевременной готовности этих средств.

Помимо своих боевых возможностей, корветы служат свидетельством совместных усилий различных специалистов, каждый из которых вносит свой вклад в процесс проектирования и производства. Контракт на строительство включает в себя целый ряд задач: от логистики и оказания услуг до обучения бригад.

Поскольку корвет «Карлсруэ», заложенный в 2020 году, проходит финальные испытания, как пишет западная пресса, растёт ожидание его оперативного развертывания. В ВМС Германии надеются, что корвет повысит возможности военно-морских сил в ближней морской зоне.